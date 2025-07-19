Эй Джей Макки единогласным решением судей победил Ахмеда Магомедова на турнире PFL

Сегодня, 19 июля, в Кейптауне (ЮАР) на турнире PFL Africa 2025 First Round состоялся поединок между россиянином Ахмедом Магомедовым и бывшим чемпионом Bellator в полулёгком весе американцем Эй Джеем Макки. Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей.

Таким образом, Эй Джей закрыл поражение, которое потерпел в предыдущем поединке с ирландцем Полом Хьюзом. Их бой прошёл 24 октября на турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда американец уступил раздельным решением судей.

Отметим также, что для Ахмеда это поражение стало вторым на профессиональном уровне и первым под эгидой PFL.