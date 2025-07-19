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Леннокс Льюис ответил, что Дюбуа должен делать, чтобы победить Усика

Леннокс Льюис ответил, что Дюбуа должен делать, чтобы победить Усика
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис объяснил, что должен делать соотечественник Даниэль Дюбуа, чтобы победить украинца Александра Усика. Их бой состоится завтра, 20 июля, в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Раньше я называл Усика кроликом, поскольку он прыгает по рингу. И ему этого позволять нельзя. Нужно прессинговать Усика, прижимать его к канатам.

Бой будет жарким. Дюбуа нужно действовать, как можно раньше. Даниэль не может позволить Усику прыгать по рингу и выиграть стартовые отрезки. Он должен атаковать с самого начала.

Пытаться боксировать с хорошим боксёром — плохая идея. Если не можешь перебоксировать Усика, значит, надо перебить его ударами.

Дюбуа большой тяж. Даниэль, ты должен боксировать как большой тяжеловес. Тебе надо контролировать ринг. Ты должен прижимать маленьких ребят к канатам, где они не смогут бегать, двигаться и пользоваться моментами», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

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