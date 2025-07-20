«Убеждён в этом». Тайсон Фьюри не сомневается, что Джейк Пол нокаутирует Энтони Джошуа

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что 14-й номер рейтинга лучших боксёров в мире по версии WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол победит нокаутом соотечественника Энтони Джошуа.

«Я считаю, что Джейк Пол нокаутирует Энтони Джошуа. Убеждён в этом. На мой взгляд, Эй Джей на спаде, а Джейк находится на подъёме. Мне нравится его новый образ боксёра-тяжеловеса — он стал более массивным и это не мешает ему добиваться своего», — приводит слова Фьюри газета The Independent.