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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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«Убеждён в этом». Тайсон Фьюри не сомневается, что Джейк Пол нокаутирует Энтони Джошуа

«Убеждён в этом». Тайсон Фьюри не сомневается, что Джейк Пол нокаутирует Энтони Джошуа
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36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что 14-й номер рейтинга лучших боксёров в мире по версии WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол победит нокаутом соотечественника Энтони Джошуа.

«Я считаю, что Джейк Пол нокаутирует Энтони Джошуа. Убеждён в этом. На мой взгляд, Эй Джей на спаде, а Джейк находится на подъёме. Мне нравится его новый образ боксёра-тяжеловеса — он стал более массивным и это не мешает ему добиваться своего», — приводит слова Фьюри газета The Independent.

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