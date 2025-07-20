Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде

38-летний непобеждённый украинец Александр Усик победил нокаутом в пятом раунде 27-летнего британца Даниэля Дюбуа. Таким образом, Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для боксёров это был реванш.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Дюбуа на профессиональном уровне выступает с 2017 года. В своём рекорде британский боксёр имеет 24 победы, из которых 21 была одержана нокаутом, и три поражения.