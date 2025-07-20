«38 лет — это всего лишь старт». Усик — о победе в реванше с Дюбуа

38-летний непобеждённый украинец Александр Усик прокомментировал победу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа. Украинский спортсмен взял верх нокаутом в пятом раунде. Поединок прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для боксёров это был реванш.

«38 лет – это молодой человек. 38 лет – это всего лишь старт. Почему в реваншах получается лучше, чем в первых боях? Я не знаю. Просто хочу сказать спасибо богу, своей команде и «Уэмбли». Спасибо за поддержку. Это всё для людей», — сказал Усик в интервью после поединка.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.