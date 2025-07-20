Александр Усик ответил, кого он видит своим следующим соперником

38-летний непобеждённый украинец Александр Усик уклонился от ответа на вопрос о том, кого он видит своим следующим соперником.

«Кто следующий? Может быть, Тайсон Фьюри? Чисора, Джошуа, Паркер? Я не знаю, что сказать. Сейчас я хочу домой», — сказал Усик в интервью после поединка с Даниэлем Дюбуа.

Сегодня Усик провёл свой 24-й профессиональный бой в карьере, разделив ринг с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой украинского атлета нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Александр вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Для боксёров это был реванш.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.