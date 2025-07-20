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Александр Усик: чего я ещё могу достичь? Хочу отдохнуть

Александр Усик: чего я ещё могу достичь? Хочу отдохнуть
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38-летний непобеждённый украинец Александр Усик высказался о своих дальнейших планах после победы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Чего я могу достичь ещё больше? Ничего. Я хочу отдохнуть. Но, может быть, через два-три месяца… Отдых, только отдых», — сказал Усик после боя.

Украинский спортсмен взял верх нокаутом в пятом раунде. Поединок прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для боксёров это был реванш.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

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