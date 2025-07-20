Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Украинский боксёр Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Напомним, в титульном бою на стадионе «Уэмбли» в Лондоне он победил 27-летнего британца Даниэля Дюбуа.

Для боксёров это был реванш. Бой завершился в пятом раунде победой Усика нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF до апреля 2000 года.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBC, WBO и IBF. Александр провёл на профессиональном ринге 24 боя и во всех одержал победы (15 нокаутом). У Дюбуа 24 победы (21 нокаутом) в 24 боях и три поражения.

Наиболее титулованный боксёр: