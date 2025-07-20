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Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе
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Украинский боксёр Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Напомним, в титульном бою на стадионе «Уэмбли» в Лондоне он победил 27-летнего британца Даниэля Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

Для боксёров это был реванш. Бой завершился в пятом раунде победой Усика нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF до апреля 2000 года.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBC, WBO и IBF. Александр провёл на профессиональном ринге 24 боя и во всех одержал победы (15 нокаутом). У Дюбуа 24 победы (21 нокаутом) в 24 боях и три поражения.

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Наиболее титулованный боксёр:

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