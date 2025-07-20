Дюбуа высказался о планах на карьеру после поражения в бою-реванше с Усиком

Британец Даниэль Дюбуа высказался о поражении в бою-реванше против украинца Александра Усика. Британец проиграл нокаутом в пятом раунде.

«Я отдал всё, что у меня было. Я не умаляю заслуг этого человека. Но я вернусь», — приводит слова Дюбуа New York Times.

Первая встреча между Александром и Даниэлем состоялась 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.

Всего в профессиональной карьере 27-летний Дюбуа провёл 25 боёв, в 22 из которых одержал победу (21 — нокаутом) и в трёх потерпел поражения. Усик, в свою очередь, остаётся непобеждённым – на его счету 24 победы в 24 боях.