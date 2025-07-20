Александр Усик — единственный абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе в XXI веке

38-летний непобеждённый украинец Александр Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке после победы в поединке-реванше с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксёр одержал победу нокаутом в пятом раунде на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе в первый раз в бою с другим британцем Тайсоном Фьюри. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве, где украинец также выиграл нокаутом, завершив боксёрский бой в девятом раунде.

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