Статистика боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Появилась статистика ударов в бою-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ответный бой прошёл в ночь с 20 на 21 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

За пять раундов боя Усик точно нанёс 57 ударов из 153 (точность 37,3%), Дюбуа — 36 ударов из 179 (точность 19,6%). Также Усик превзошёл британца в точности джебов и силовых ударов.

Фото: Compubox

Для Дюбуа это третье поражение подряд в карьере. Первое было от Джозеф Джойса в 2020-м, а второе также от Усика в августе 2023 года. Усик, в свою очередь, одержал 24-ю победу подряд. Он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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