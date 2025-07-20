Александр Усик провёл битву взглядов с Джейком Полом

Украинский боксёр Александр Усик после победы в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа провёл битву взглядов с популярным американским блогером и боксёром Джейком Полом. Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в реванше, который состоялся на стадионе «Уэмбли» в пятом раунде.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.

Пол свой последний бой провёл в июне 2025 года, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим в рамках первого тяжёлого дивизиона.