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Турки Аль аш-Шейх назвал нового желаемого соперника для Александра Усика

Турки Аль аш-Шейх назвал нового желаемого соперника для Александра Усика
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что хочет увидеть бой абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) с 20-летним английским боксёром-профессионалом нигерийского происхождения Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Я хочу увидеть Усика против Итаумы. Вот это будет бой», — написал Аль аш-Шейх в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в Лондоне завершился вечер профессионального бокса, где 38-летний непобеждённый украинец Усик в бою-реванше нокаутом в пятом раунде одолел 27-летнего британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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