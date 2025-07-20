Турки Аль аш-Шейх назвал нового желаемого соперника для Александра Усика

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что хочет увидеть бой абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) с 20-летним английским боксёром-профессионалом нигерийского происхождения Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).

«Я хочу увидеть Усика против Итаумы. Вот это будет бой», — написал Аль аш-Шейх в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в Лондоне завершился вечер профессионального бокса, где 38-летний непобеждённый украинец Усик в бою-реванше нокаутом в пятом раунде одолел 27-летнего британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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