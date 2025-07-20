«Только один человек может его одолеть». Фьюри – о победе Усика в бою-реванше с Дюбуа

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Великолепное выступление сегодня против Даниэля. То, что я и предсказывал. Они оба вышли на жёсткий бой, так что поздравляем обоих. Теперь всё идёт по плану. Все знают — только один человек может его одолеть. Я уже дважды это сделал, и весь мир это знает», — сказал Фьюри на видео в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей.