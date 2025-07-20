Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Только один человек может его одолеть». Фьюри – о победе Усика в бою-реванше с Дюбуа

«Только один человек может его одолеть». Фьюри – о победе Усика в бою-реванше с Дюбуа
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Великолепное выступление сегодня против Даниэля. То, что я и предсказывал. Они оба вышли на жёсткий бой, так что поздравляем обоих. Теперь всё идёт по плану. Все знают — только один человек может его одолеть. Я уже дважды это сделал, и весь мир это знает», — сказал Фьюри на видео в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Усик отправил Дюбуа в глубокий нокаут
Чуда не случилось. Усик отправил Дюбуа в глубокий нокаут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android