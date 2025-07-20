«Теперь устроим бой ММА для мира». Пол обратился к Усику после реванша Александра с Дюбуа

Популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол отреагировал на победу украинского боксёра Александра Усика нокаутом в пятом раунде в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времён, Усика, с огромной победой. Я тебя очень уважаю. Теперь мы устроим бой ММА для всего мира», — написал Пол на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после боя Пол и Усик провели битву взглядов.

В своей профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, все из которых выиграл, включая 15 нокаутом. Дебютировал он в профессионалах 9 ноября 2013 года. Свой последний бой Пол провёл в июне 2025 года, где единогласным решением судей одержал победу над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

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