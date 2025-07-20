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Александр Усик одержал 13-ю победу в титульных боях

Александр Усик одержал 13-ю победу в титульных боях
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38-летний непобеждённый украинец Александр Усик одержал 13-ю победу в титульных боях. В ночь на 20 июля он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Также он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.

Дюбуа, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере. Также на его счету 22 победы (21 нокаутом).

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