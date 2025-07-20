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Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в бою-реванше с Даниэлем Дюбуа

Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в бою-реванше с Даниэлем Дюбуа
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Непобеждённый боец Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Ради чего я победил сегодня? Для всех… Для тех, кто поддерживает. Это просто… просто ради тех, кто верит, кто хочет видеть лучшее. Для людей. Это всё — для людей», — сказал Усик после боя.

В первом бою, который прошёл 27 августа 2023 года, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.

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