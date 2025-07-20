Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в бою-реванше с Даниэлем Дюбуа

Непобеждённый боец Александр Усик рассказал, кому посвятил победу в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

«Ради чего я победил сегодня? Для всех… Для тех, кто поддерживает. Это просто… просто ради тех, кто верит, кто хочет видеть лучшее. Для людей. Это всё — для людей», — сказал Усик после боя.

В первом бою, который прошёл 27 августа 2023 года, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.