Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего соперника Александра Усика. Напомним, в ночь на 20 июля Усик на стадионе «Уэмбли» нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

«WBO уже обязала провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. Сейчас очередь Джозефа Паркера», — приводит слова Уоррена Yahoo.news.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.