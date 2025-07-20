Эдди Хирн прокомментировал победу Александра Усика в бою-реванше с Даниэлем Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн высказался о результате боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который завершился недавно в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в рамках вечера профессионального бокса.

«Я смотрел первые два раунда, и в них Даниэль выглядел по-настоящему опасным. Он вышел в ринг и прессинговал Усика. Затем Александр просто решил, что не может позволить ему это делать. Поэтому он решил агрессивно боксировать и выбрасывать удары с передней ноги.

И Усик нокаутировал его, что было невероятно. Просто настоящий представитель поколения великих», — приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой Александра нокаутом в 2023 году.

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Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов: