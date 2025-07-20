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Александр Усик обратился к Даниэлю Дюбуа после победы над ним в реванше

Александр Усик обратился к Даниэлю Дюбуа после победы над ним в реванше
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Украинский боксёр Александр Усик обратился к британцу Даниэлю Дюбуа после победы в бою-реванше. Усик нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Бро, прости, это спорт. Мои люди хотели этой победы», — приводит слова Усика BBC.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Следующим соперником Усика, вероятнее всего, станет Джозеф Паркер.

Дюбуа, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере. Также на его счету 22 победы, 21 из которых нокаутом.

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