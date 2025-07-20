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Американский чемпион Стивенсон обратился к Усику после победы Александра над Дюбуа

Американский чемпион Стивенсон обратился к Усику после победы Александра над Дюбуа
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, состоявшегося в ночь с 20 на 21 июля в столице Великобритании Лондоне.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Брат, чувак, это просто невероятно. Тебе 38 лет и ты прирождённый боец первого тяжёлого веса с набором навыков, с которыми в супертяжёлом весе не знают, как справиться. Респект, Усик! Ты отличный образец для подражания, мой друг!», — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой завершился в пятом раунде победой Усика нокаутом.

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