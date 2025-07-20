Александр Усик дал имя хуку, которым нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше
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38-летний непобеждённый украинец Александр Усик высказался о своём нокауте в левым хуком в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа
— Ты назвал свой хук «Иваном». Почему?
— Это имя такое. Да. Иван — это, знаете, такой большой парень, который живёт в деревне, работает, у него есть семья. Большой парень! «Как тебя зовут? Меня зовут Иван». Да, это такой сильный удар, — приводит слова Усика Ring Magazine.
Напомним, Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в реванше в титульном бою, который проходил в Лондоне. Таким образом, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
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