Ислам Дулатов нокаутировал американца в первом раунде на турнире UFC 318

В ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на спортивной арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 318. В рамках предварительного карда немецко-чеченский боец Ислам Дулатов встретился с американцем Адамом Фьюджиттом.

Дулатов одержал победу нокаутом в первом раунде. Для него этот бой стал дебютным в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету Дулатова 14 побед и одно поражение.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории между представителями США Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере. Также в основном карде выступит россиянин Роман Копылов.