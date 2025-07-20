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Ислам Дулатов победил Адама Фьюджитта в 1-м раунде, UFC 318

Ислам Дулатов нокаутировал американца в первом раунде на турнире UFC 318
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В ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на спортивной арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 318. В рамках предварительного карда немецко-чеченский боец Ислам Дулатов встретился с американцем Адамом Фьюджиттом.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов (W)
20 июля 2025, воскресенье. 02:40 МСК
Ислам Дулатов
Окончено
KO
Адам Фьюджитт

Дулатов одержал победу нокаутом в первом раунде. Для него этот бой стал дебютным в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету Дулатова 14 побед и одно поражение.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории между представителями США Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере. Также в основном карде выступит россиянин Роман Копылов.

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