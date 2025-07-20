Опубликованы судейские записки первых четырёх раундов боя-реванша Усика с Дюбуа

Опубликованы судейские записки боксёрского поединка между абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа в поединке, который проходил в Великобритании. Напомним, бой продлился завершился в пятом раунде победой Александра нокаутом.

По данным записок, Усик вёл по оценкам до нокаута.

Фото: Аккаунт в соцсети X Дэна Рафаэла

Усику 38 лет. В своей профессиональной карьере Александр провёл 24 боя, все из которых выиграл. 15 боёв Усик завершил нокаутом. Дюбуа 27. В его активе 24 победы (21 нокаутом) и три поражения. Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошёл 26 августа 2023 года, где в девятом раунде украинец нокаутировал британца.

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