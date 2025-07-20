Джозеф Паркер обратился к Александру Усику на фоне слухов о возможном бое с ним

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер обратился к украинцу Александру Усику после его победы в бою-реванше над британцем Даниэлем Дюбуа. Усик одержал победу на стадионе «Уэмбли» нокаутом в пятом раунде.

«Отличная работа, Усик. Отдохни, увидимся скоро», — написал Паркер на личной странице в своей социальной сети X.

После боя Усик назвал Паркера в списке возможных следующих соперников. Позже промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу.