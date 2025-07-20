Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Никаких вопросов». Ариэль Хельвани – о следующем сопернике Александра Усика

«Никаких вопросов». Ариэль Хельвани – о следующем сопернике Александра Усика
Комментарии

Известный журналист Ариэль Хельвани высказался о том, кто должен стать следующим соперником украинца Александра Усика. В своём последнем бою Усик в реванше победил британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Джозеф Паркер должен быть, следующим. Никаких вопросов. Хватит», — написал Хельвани на личной странице в социальной сети X.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Паркер, в свою очередь, провёл 39 боёв, в которых одержал 36 побед и потерпел три поражения.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Усик отправил Дюбуа в глубокий нокаут
Чуда не случилось. Усик отправил Дюбуа в глубокий нокаут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android