«Никаких вопросов». Ариэль Хельвани – о следующем сопернике Александра Усика

Известный журналист Ариэль Хельвани высказался о том, кто должен стать следующим соперником украинца Александра Усика. В своём последнем бою Усик в реванше победил британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

«Джозеф Паркер должен быть, следующим. Никаких вопросов. Хватит», — написал Хельвани на личной странице в социальной сети X.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. Паркер, в свою очередь, провёл 39 боёв, в которых одержал 36 побед и потерпел три поражения.