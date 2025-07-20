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«Никаких жалоб, никаких оправданий». Уоррен – о победе Усика в бою-реванше с Дюбуа

«Никаких жалоб, никаких оправданий». Уоррен – о победе Усика в бою-реванше с Дюбуа
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Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался об Александре Усике, который в бою-реванше нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Усик — живая легенда, просто невероятный боец. Он был бы великим в любом поколении. Сегодня я снимаю перед ним шляпу. Даниэль упорно тренировался и был готов к бою. Никаких жалоб, никаких оправданий. Сегодня победил лучший. Он потрясающий чемпион», — сказал Уоррен на YouTube-канале BoxNation.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом. На счету Дюбуа 25 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

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