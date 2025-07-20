Николай Веретенников победил Франсиско Прадо на турнире UFC 318

В ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на спортивной арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 318. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Николай Веретенников встретился с аргентинцем Франсиско Прадо.

Бой прошёл все три раунда и завершился победой Веретенникова раздельным решением судей. Веретенников одержал первую победу в UFC. Ранее он потерпел два поражения подряд в промоушене. Всего на счету Веретенникова 13 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории между представителями США Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере. Также в основном карде выступит россиянин Роман Копылов.