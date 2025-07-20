Александр Усик заявил о готовности провести бой с Джейком Полом по правилам MMA

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о возможном бое против популярного американского блогера и боксёра Джейка Пола. Напомним, после победы Усика в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа, Пол появился на ринге и провёл с Александром битву взглядов. Позже Пол вызвал Усика на бой по правилам MMA.

«Джейк Пол вышел на ринг для поединка. Я готов к бою с Джейком Полом по правилам ММА. Я готов, но мне нужно отдохнуть», — приводит слова Усика Mirror.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Усика вероятнее всего станет Джозеф Паркер. Всего в профессиональной карьере Усик провёл 24 боя, в каждом из которых одержал победу, в 15 — нокаутом.