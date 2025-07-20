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Александр Усик выиграл три чемпионские дилогии подряд в супертяжёлом весе

Александр Усик выиграл три чемпионские дилогии подряд в супертяжёлом весе
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Украинский боксёр Александр Усик 19 июля на стадионе «Уэмбли» одержал вторую победу над Даниэлем Дюбуа, нокаутировав британца в пятом раунде и завершив третью подряд чемпионскую дилогию в супертяжёлом весе. Напомним, что первый поединок между ними состоялся в 2023 году и также закончился победой Усика.

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Окончено

Таким образом, украинский боксёр стал первым супертяжеловесом, выигравшим три дилогии подряд на уровне чемпионских боёв. Ранее он дважды победил Энтони Джошуа (2021, 2022), а также Тайсона Фьюри (май и декабрь 2024 года).

После победы над Дюбуа Усик объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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