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Тим Цзю оказался в нокдауне в первом раунде боя против Себастьяна Фундоры

Тим Цзю оказался в нокдауне в первом раунде боя против Себастьяна Фундоры
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В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» проходит боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Идёт
Тим Цзю

На момент написания новости в бою проходит третий раунд. В первом игровом отрезке американец отправил Цзю в нокдаун, однако не смог развить свой успех, пропустив чистый удар в челюсть.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию боя, турнира и событий вокруг него.

В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра

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