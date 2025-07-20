Тим Цзю оказался в нокдауне в первом раунде боя против Себастьяна Фундоры

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» проходит боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой.

На момент написания новости в бою проходит третий раунд. В первом игровом отрезке американец отправил Цзю в нокдаун, однако не смог развить свой успех, пропустив чистый удар в челюсть.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию боя, турнира и событий вокруг него.

В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра