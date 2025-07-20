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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после победы Усика над Дюбуа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после победы Усика над Дюбуа
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Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на победу своего соотечественника Александра Усика в бою против британца Даниэля Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Спасибо за силу, вдохновение, которое даёшь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде боя, продлив свою победную серию до 24 поединков. Он не потерпел в карьере ни одного поражения. Предыдущий бой с Дюбуа также остался за украинцем.

Дюбуа – машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса

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