Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после победы Усика над Дюбуа

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на победу своего соотечественника Александра Усика в бою против британца Даниэля Дюбуа.

«Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Спасибо за силу, вдохновение, которое даёшь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде боя, продлив свою победную серию до 24 поединков. Он не потерпел в карьере ни одного поражения. Предыдущий бой с Дюбуа также остался за украинцем.

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