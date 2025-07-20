Тим Цзю досрочно проиграл Себастьяну Фундоре в реванше

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» проходил боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой.

Бой продлился семь раундов и завершился победой американского боксёра. После шести игровых отрезков угол Тима отказался выпускать его на седьмой раунд. Таким образом, Цзю проиграл реванш.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Себастьяна раздельным решением судей.

На счету Фундоры теперь 23 победы в 25 боях. У Цзю — 25 побед и три поражения в профессиональной карьере.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра