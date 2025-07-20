Александр Усик одержал 24 победы без поражений, включая восемь в супертяжах

Украинский боксёр Александр Усик провёл на профессиональном ринге 24 боя и одержал победу во всех, не имея ни одного поражения. Из них восемь боёв прошли в супертяжёлом весе.

Усик начал карьеру в первом тяжёлом весе (крузервейте), где провёл 16 боёв, выиграв все и став абсолютным чемпионом мира, объединив пояса WBA, WBC, IBF и WBO.

В 2019 году Александр перешёл в супертяжёлый вес. С тех пор он провёл восемь боёв, в том числе победил по два раза Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, став первым супертяжеловесом, выигравшим три дилогии подряд на уровне чемпионских боёв.

Напомним, украинский боксёр владеет титулами WBA, WBC, IBF и WBO в супертяжёлом весе, повторно став абсолютным чемпионом мира после последнего боя с Дюбуа, который состоялся в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли».