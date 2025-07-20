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Александр Усик одержал 24 победы без поражений, включая восемь в супертяжах

Александр Усик одержал 24 победы без поражений, включая восемь в супертяжах
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Украинский боксёр Александр Усик провёл на профессиональном ринге 24 боя и одержал победу во всех, не имея ни одного поражения. Из них восемь боёв прошли в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

Усик начал карьеру в первом тяжёлом весе (крузервейте), где провёл 16 боёв, выиграв все и став абсолютным чемпионом мира, объединив пояса WBA, WBC, IBF и WBO.

В 2019 году Александр перешёл в супертяжёлый вес. С тех пор он провёл восемь боёв, в том числе победил по два раза Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, став первым супертяжеловесом, выигравшим три дилогии подряд на уровне чемпионских боёв.

Напомним, украинский боксёр владеет титулами WBA, WBC, IBF и WBO в супертяжёлом весе, повторно став абсолютным чемпионом мира после последнего боя с Дюбуа, который состоялся в ночь на 20 июля на стадионе «Уэмбли».

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