Тим Цзю потерпел третье поражение в последних четырёх боях

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» проходил боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Бой продлился семь раундов и завершился победой американского боксёра.

Для Цзю это поражение стало третьим в четырёх последних поединках. Ранее он проиграл Бахраму Муртазалиеву (19 октября 2024), а также всё тому же Себастьяну Фундоре (30 марта 2024 года).

В своём последнем поединке Цзю одержал победу над Джозефом Спенсером в апреле 2025 года.

В главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра