Турки Аль аш-Шейх: я говорил, что Тим Цзю не заслуживает выступать в карде Riyadh Season

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх прокомментировал поражение Тимофея Цзю от Себастьяна Фундоры в реванше.

«Я говорил вам с самого начала, что Тим Цзю не заслуживает того, чтобы выступать в карде Riyadh Season или Ring Magazine. Он может быть полезен в качестве спарринг-партнера для чемпиона турнира», – написал в своих соцсетях Аль аш-Шейх после окончания боя.

Напомним, угол Цзю не выпустил своего боксёра на седьмой раунд. В первом раунде Тимофей успел побывать в нокдауне. Для Тима это поражение стало третьим в четырёх последних боях.

Главные победы в карьере Тима Цзю