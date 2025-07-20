Турки Аль аш-Шейх: я говорил, что Тим Цзю не заслуживает выступать в карде Riyadh Season

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх прокомментировал поражение Тимофея Цзю от Себастьяна Фундоры в реванше.
«Я говорил вам с самого начала, что Тим Цзю не заслуживает того, чтобы выступать в карде Riyadh Season или Ring Magazine. Он может быть полезен в качестве спарринг-партнера для чемпиона турнира», – написал в своих соцсетях Аль аш-Шейх после окончания боя.
Напомним, угол Цзю не выпустил своего боксёра на седьмой раунд. В первом раунде Тимофей успел побывать в нокдауне. Для Тима это поражение стало третьим в четырёх последних боях.
Главные победы в карьере Тима Цзю