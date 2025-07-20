Завершивший карьеру Ломаченко обратился к Усику после победы над Дюбуа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) обратился к соотечественнику Александру Усику после его победы над Даниэлем Дюбуа.

«Машина! Поздравляю! Стабильность — признак мастерства. Лучший», – написал Ломаченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в реванше в титульном бою, который проходил в Лондоне. Таким образом, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. На счету Усика теперь 24 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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