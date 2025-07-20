Тим Цзю потерпел третье поражение в титульном бою

Австралийский боксёр Тим Цзю уступил Себастьяну Фундоре в реванше, который прошёл в Лас-Вегасе. После окончания седьмого раунда угол Цзю принял решение не выпускать его на восьмой, и бой был остановлен. Официальный результат — победа американского боксёра техническим решением (RTD).

Таким образом, для Цзю это поражение стало третьим в титульных поединках. В октябре 2024 года Цзю потерпел поражение от Бахрама Муртазалиева — в бою за титул IBF, Тим проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. До этого, в марте 2024 года, Дзю уступил Фундоре раздельным решением судей, в бою за титул WBO.

На счету Фундоры теперь 23 победы в 25 боях. У Тима Цзю — 25 побед и три поражения в профессиональной карьере.