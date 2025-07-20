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Статистика боя Тим Цзю — Себастьян Фундора 2: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Тим Цзю — Себастьян Фундора 2
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В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» проходил боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Бой продлился семь раундов и завершился победой американского боксёра. После окончания поединка появилась его статистика.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

Итоговая статистика ударов показала, что американец нанёс гораздо больше точных ударов (152-72), буквально разбив Тима джебами (34-4), но также доминируя силовыми (118-68).

Напомним, в главном событии турнира на ринг спустя четыре года вернётся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1). Они сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра

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