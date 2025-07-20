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Тим Цзю прокомментировал поражение от Себастьяна Фундоры

Тим Цзю прокомментировал поражение от Себастьяна Фундоры
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После боя-реванша с Себастьяном Фундорой в Лас-Вегасе Тим Цзю выразил своё мнение о сопернике.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Крутой ублюдок. Я пытался выложиться по полной, но у меня не получалось. Победа достается Себастьяну Фундоре, лучшему боксеру первого среднего веса на планете. Он был просто лучше, до него тяжело дотянуться, высокий черт, иногда я будто боксировал с тенью. Что есть, то есть. Поздравляю Фундору и его команду», — сказал австралийский боксёр после поединка.

Напомним, что бой за титул чемпиона в первом среднем весе прошёл в ночь с 19 на 20 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Поединок продлился семь раундов и завершился победой американского боксера. После шестого раунда угол Тима Цзю принял решение не выпускать его на седьмой, что и стало причиной окончания боя.

На счету Фундоры теперь 23 победы в 25 боях. У Цзю — 25 побед и три поражения в профессиональной карьере.

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