Тим Цзю прокомментировал поражение от Себастьяна Фундоры

После боя-реванша с Себастьяном Фундорой в Лас-Вегасе Тим Цзю выразил своё мнение о сопернике.

«Крутой ублюдок. Я пытался выложиться по полной, но у меня не получалось. Победа достается Себастьяну Фундоре, лучшему боксеру первого среднего веса на планете. Он был просто лучше, до него тяжело дотянуться, высокий черт, иногда я будто боксировал с тенью. Что есть, то есть. Поздравляю Фундору и его команду», — сказал австралийский боксёр после поединка.

Напомним, что бой за титул чемпиона в первом среднем весе прошёл в ночь с 19 на 20 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Поединок продлился семь раундов и завершился победой американского боксера. После шестого раунда угол Тима Цзю принял решение не выпускать его на седьмой, что и стало причиной окончания боя.

На счету Фундоры теперь 23 победы в 25 боях. У Цзю — 25 побед и три поражения в профессиональной карьере.