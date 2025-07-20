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Пауло Коста победил Романа Копылова единогласным решением судей на турнире UFC

Пауло Коста победил Романа Копылова единогласным решением судей на турнире UFC
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Сегодня, 20 июля, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 318, в соглавном событии которого прошёл поединок между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг россиянином Романом Копыловым.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений. Теперь в его активе 15 побед и четыре поражения в ММА.

У Копылова прервалась победная серия из двух поединков. Теперь у него 14 побед и четыре поражения.

В главном событии вечера Макс Холлоуэй проведёт бой за титул BMF с Дастином Порье, завершающим свою карьеру.

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