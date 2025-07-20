46-летний Мэнни Пакьяо вничью подрался с Барриосом в первом бою за четыре года

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо (62-8-2) вернулся на профессиональный ринг после четырёхлетней паузы.

В главном событии турнира в Лас-Вегасе, США, который прошёл на арене «MGM Grand», Пакьяо подрался с 30-летним Марио Барриосом (29-2-1) за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью раздельным решением судей (115-113 Барриос и 114-114 дважды). Отметим, что публика, присутствовавшая на «MGM Grand», это решение освистала. По всей видимости, зрители высоко оценили выступление 46-летнего Пакьяо, который большую часть дистанции боя демонстрировал высокий уровень бокса и выносливости.

По итогам поединка Барриос остался чемпионом WBC в полусреднем весе.