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Сарнавский объяснил причину поражения Копылова в бою с Костой

Сарнавский объяснил причину поражения Копылова в бою с Костой
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Боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский отреагировал на поражение россиянина Романа Копылова в бою с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой в соглавном событии турнира UFC 318, который проходит в Новом Орлеане (США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

«Рома Копылов был будто бы не в своей тарелке — ему надо было работать первом номером, создавать давление. Этого не хватило однозначно. Дистанция, которую Рома дал Косте, сыграла свою роль.

Не получилось раскрываться, я считаю. Как-то не пошло в самом начале, а в третьем раунде включился чуть, но не дожимал», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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