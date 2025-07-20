Сарнавский объяснил причину поражения Копылова в бою с Костой

Боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский отреагировал на поражение россиянина Романа Копылова в бою с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой в соглавном событии турнира UFC 318, который проходит в Новом Орлеане (США).

«Рома Копылов был будто бы не в своей тарелке — ему надо было работать первом номером, создавать давление. Этого не хватило однозначно. Дистанция, которую Рома дал Косте, сыграла свою роль.

Не получилось раскрываться, я считаю. Как-то не пошло в самом начале, а в третьем раунде включился чуть, но не дожимал», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.