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Пауло Коста: Чимаев никогда не встретится со мной, потому что трус. Но я приду за ним

Пауло Коста: Чимаев никогда не встретится со мной, потому что трус. Но я приду за ним
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильский боец Пауло Коста обратился к непобеждённому чеченцу Хамзату Чимаеву после победы над россиянином Романом Копыловым в соглавном бою турнира UFC 318, который проходит в Новом Орлеане.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

«Хочу передать привет Хамзату Чимаеву. Ты большая задница. Хамзат говорил про меня плохие вещи, но никогда не встретится со мной, потому что он трус. Но я приду за ним», — сказал Коста после боя.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений. Теперь в его активе 15 побед и четыре поражения в ММА.

Отметим, что Коста резко высказывался в адрес Чимаева ещё до боя с Копыловым.

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