Пауло Коста: Чимаев никогда не встретится со мной, потому что трус. Но я приду за ним

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильский боец Пауло Коста обратился к непобеждённому чеченцу Хамзату Чимаеву после победы над россиянином Романом Копыловым в соглавном бою турнира UFC 318, который проходит в Новом Орлеане.

«Хочу передать привет Хамзату Чимаеву. Ты большая задница. Хамзат говорил про меня плохие вещи, но никогда не встретится со мной, потому что он трус. Но я приду за ним», — сказал Коста после боя.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений. Теперь в его активе 15 побед и четыре поражения в ММА.

Отметим, что Коста резко высказывался в адрес Чимаева ещё до боя с Копыловым.