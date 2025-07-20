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Пакьяо — о ничьей с Барриосом: думаю, я выиграл этот бой. Попытаюсь ещё подраться за пояс

Пакьяо — о ничьей с Барриосом: думаю, я выиграл этот бой. Попытаюсь ещё подраться за пояс
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46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо (62-8-2) прокомментировал ничейный результат поединка с 30-летним Марио Барриосом (29-2-1) за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Для Мэнни этот бой стал первым за четыре года.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
DRAW
Мэнни Пакьяо

«Думаю, я выиграл этот бой. Наверное, попытаюсь ещё раз подраться за пояс. Хочу реванш ради наследия», — сказал Пакьяо после боя.

Бой Пакьяо и Барриоса стал главным событием турнира в Лас-Вегасе, США, который прошёл на арене «MGM Grand». Поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью раздельным решением судей (115-113 Барриос и 114-114 дважды).

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