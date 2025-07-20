Дастин Порье в последнем бою в карьере проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» проходил турнир UFC 318. В главном событии вечера сразились американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Таким образом, Макс защитил титул BMF, а Дастин официально завершил профессиональную карьеру.

На счету Порье — 30 побед и 10 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. На счету Холлоуэя — 27 побед и восемь поражений.

На момент завершения карьеры Дастину Порье 36 лет. Ранее он был чемпионом UFC в лёгком весе.

Тренировка Порье на скакалке перед финальным боем