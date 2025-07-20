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Роман Копылов потерпел четвёртое поражение в UFC

Роман Копылов потерпел четвёртое поражение в UFC
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34-летний российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов потерпел четвёртое в карьере поражение в UFC.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

Это произошло сегодня, 20 июля. В соглавном событии турнира UFC 318, который прошёл в Новом Орлеане, США, Копылов потерпел поражение от бывшего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты. Бой продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей. Бразилец прервал неудачную серию из двух поражений, это его вторая победа за последние шесть боёв.

У Копылова прервалась победная серия из двух поединков. Теперь у него 14 побед и четыре поражения в UFC.

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