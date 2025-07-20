33-летний американец Макс Холлоуэй стал первым бойцом в истории, которому удалось защитить титул BMF.

Холлоуэй добился этого в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр», где проходил турнир UFC 318. В главном событии вечера Холлоуэй победил Дастина Порье единогласным решением судей. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

Титул BMF — символический титул в UFC, который был презентован в 2019 году. Он предназначен для бойцов, которые отличаются жёсткостью, захватывающими боевыми стилями и неуступчивостью. В отличие от официальных чемпионских поясов UFC, титул BMF больше связан с признанием и уважением, чем с ранжированием.