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Макс Холлоуэй стал первым бойцом в истории, которому удалось защитить титул BMF

Макс Холлоуэй стал первым бойцом в истории, которому удалось защитить титул BMF
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33-летний американец Макс Холлоуэй стал первым бойцом в истории, которому удалось защитить титул BMF.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Холлоуэй добился этого в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр», где проходил турнир UFC 318. В главном событии вечера Холлоуэй победил Дастина Порье единогласным решением судей. Для Порье этот бой стал последним в карьере.

Титул BMF — символический титул в UFC, который был презентован в 2019 году. Он предназначен для бойцов, которые отличаются жёсткостью, захватывающими боевыми стилями и неуступчивостью. В отличие от официальных чемпионских поясов UFC, титул BMF больше связан с признанием и уважением, чем с ранжированием.
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UFC 318: Порье проиграл последний бой в карьере. Пояс BMF — у Холлоуэя. LIVE
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