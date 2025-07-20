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«Остаётся узнать, что он кушает». Рагозин оценил возвращение Мэнни Пакьяо

«Остаётся узнать, что он кушает». Рагозин оценил возвращение Мэнни Пакьяо
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Боец RCC Михаил Рагозин отреагировал на ничейный результат первого за четыре года поединка 46-летнего бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях, легендарного филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо (62-8-2). Пакьяо дрался с 30-летним Марио Барриосом (29-2-1) за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью раздельным решением судей (115-113 Барриос и 114-114 дважды).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Окончено
DRAW
Мэнни Пакьяо

«Пакьяо — легендарный боксёр, не перестаёт удивлять, в таком возрасте закатил такой бой, тем более с таким сильным соперником. Остаётся только восхищаться. Остаётся узнать, из чего он сделан и что он кушает, чтобы держать такой уровень. Большое уважение», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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