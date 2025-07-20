«Остаётся узнать, что он кушает». Рагозин оценил возвращение Мэнни Пакьяо

Боец RCC Михаил Рагозин отреагировал на ничейный результат первого за четыре года поединка 46-летнего бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях, легендарного филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо (62-8-2). Пакьяо дрался с 30-летним Марио Барриосом (29-2-1) за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью раздельным решением судей (115-113 Барриос и 114-114 дважды).

«Пакьяо — легендарный боксёр, не перестаёт удивлять, в таком возрасте закатил такой бой, тем более с таким сильным соперником. Остаётся только восхищаться. Остаётся узнать, из чего он сделан и что он кушает, чтобы держать такой уровень. Большое уважение», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.