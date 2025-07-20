Усик нокаутировал Дюбуа, Порье проиграл последний бой в карьере Холлоуэю. Главное к утру

Украинский боксёр Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в их реванше на турнире в Лондоне, американский боец UFC Дастин Порье проиграл последний бой в карьере соотечественнику Максу Холлоуэю, московский «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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