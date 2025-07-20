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20 июля главные новости спорта, футбол, теннис, бокс, UFC, футбольные трансферы, Александр Усик

Усик нокаутировал Дюбуа, Порье проиграл последний бой в карьере Холлоуэю. Главное к утру
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Украинский боксёр Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в их реванше на турнире в Лондоне, американский боец UFC Дастин Порье проиграл последний бой в карьере соотечественнику Максу Холлоуэю, московский «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.
  2. Дастин Порье в последнем бою в карьере проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC.
  3. «Спартак» начал новый сезон РПЛ с победы над махачкалинским «Динамо».
  4. Денис Шаповалов стал чемпионом турнира в Лос-Кабосе. Это его четвёртый титул ATP.
  5. Пловец Николай Колесников завоевал серебро Универсиады-2025 на 200 м кролем.
  6. Пауло Коста победил Романа Копылова единогласным решением судей на турнире UFC.
  7. Тим Цзю досрочно проиграл Себастьяну Фундоре в реванше.
  8. 46-летний Мэнни Пакьяо вничью подрался с Барриосом в первом бою за четыре года.
  9. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.
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