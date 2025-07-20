Усик нокаутировал Дюбуа, Порье проиграл последний бой в карьере Холлоуэю. Главное к утру
Украинский боксёр Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в их реванше на турнире в Лондоне, американский боец UFC Дастин Порье проиграл последний бой в карьере соотечественнику Максу Холлоуэю, московский «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.
- Дастин Порье в последнем бою в карьере проиграл Максу Холлоуэю на турнире UFC.
- «Спартак» начал новый сезон РПЛ с победы над махачкалинским «Динамо».
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